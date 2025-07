▲ No busco impunidad, sino justicia, y estoy convencido de que la verdad jurídica saldrá a la luz , señaló Enrique Rivas Cuéllar, quien fue presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de 2018 a 2021. Foto La Jornada

Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de julio de 2025, p. 26

Nuevo Laredo, Tamps., El ex edil de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar (2018-2021), obtuvo un fallo judicial que suspendió de forma definitiva la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra el 12 de julio. En entrevista, afirmó que nunca existió una orden de arresto y ha cumplido con todas las disposiciones del proceso legal en curso. Calificó el caso de persecución política impulsada por la actual administración municipal.

Me acusan de irregularidades en una cuenta pública que fue aprobada por el Congreso y la Auditoría Superior de Tamaulipas, sin ninguna observación ni denuncia en mi contra , sostuvo.

Explicó que tras la vinculación a proceso por un juez de control, se impuso prisión preventiva. Sin embargo, su equipo legal promovió un amparo que suspendió temporalmente la medida y el 22 de julio anterior, una jueza resolvió conceder la suspensión definitiva. Esto, explicó Enrique Rivas, impide que pueda ser recluido en un penal, pues aunque hubiera querido presentarme, ya no era legalmente posible .