Viernes 25 de julio de 2025, p. 8

Madrid. Los rumores que apuntan a que Marvel Studios iniciaba el rodaje de algunas de sus series y películas antes incluso de que su guion esté terminado han sobrevolado durante años la franquicia. Hace unas semanas, en el marco de la promoción de Superman, James Gunn abordó esta polémica asegurando que, como máximo responsable del nuevo Universo DC, nunca dejaría que esto pasara. Ahora su homólogo en Marvel Studios, Kevin Feige, le ha respondido.

En el marco de un encuentro virtual con la prensa para promocionar Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Feige quiso dejar claro que no ha habido ninguna película en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que haya iniciado su filmación sin un guion terminado. Pero sí confirmó que Marvel utiliza un método de plussing (dejar la puerta abierta a añadir valor y mejorar la idea de partida a través de la colaboración y la creatividad que surge durante el desarrollo de la producción) con todos sus proyectos durante el rodaje.

Nunca hemos empezado una película sin un guion completo y nunca he estado plenamente satisfecho con un guion que hayamos tenido , dijo. Nunca he estado plenamente satisfecho con una película que hayamos estrenado , afirmó Feige, que defendió los cambios o mejoras que Marvel hace sobre la marcha no es lo mismo que comenzar a rodar con un guion incompleto .