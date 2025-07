Oasis no ha tocado en el Estadio de Wembley como banda desde el 12 de julio de 2009, como parte de su gira Dig Out Your Soul. Su primera actuación en el recinto fue nueve años antes, el 21 de julio de 2000, durante su gira Standing on the Shoulder of Giants.

▲ El grupo Oasis empieza sus presentaciones en Londres. Los ingleses Liam y Noel Gallagher, miembros de la banda. Foto Afp

El repertorio que la aclamada banda tocará está conformado por temas como Hello, Acquiesce, Morning Glory y Some Might Say, seguidas de otros clásicos como Little By Little, Half The World Away, Slide Away y Live Forever.

La agrupación ha terminado sus conciertos consistentemente con un bis de The Masterplan, Don’t Look Back in Anger, Wonderwall y Champagne Supernova.

Si bien los seguidores han estado pidiendo la reunión del grupo desde su separación, los problemas con la página web de Ticketmaster y la polémica política de precios dinámicos provocaron indignación cuando intentaron comprar entradas, y muchos no consiguieron un lugar.

Tras la venta de entradas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda el año pasado, el precio de algunas entradas estándar pareció haber subido de 148 a 355 libras (3 mil 708 a 8 mil 894 pesos).

La controversia llevó a las autoridades y al organismo de control de la competencia de Reino Unido a evaluar el uso de la política de precios dinámicos.

Si bien la gira está agotada, Oasis anunció en junio que un número muy limitado de entradas adicionales saldría a la venta una vez que se perfeccionara la programación de los conciertos. Los admiradores aún pueden comprar entradas a través de la página de reventa de Ticketmaster, así como en Viagogo, Vividseats, See Tickets, StubHub y Twickets.

Además se está rodando una película, producida por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, en conjunción con la gira de reunión.

Formada en Mánchester en 1991, Oasis firmó con el sello discográfico independiente Creation Records en 1993, y saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum debut, Definitely Maybe, que encabezó las listas de éxitos en 1994.