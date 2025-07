Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 25 de julio de 2025, p. a11

Alumnos de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) denunciaron que su proceso de titulación ha sido frenado debido a obstáculos administrativos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM).

Para titularnos nos piden un certificado que avale nuestros estudios en la ENED, pero no nos los han podido entregar porque aún no están firmados por las autoridades correspondientes , señaló una estudiante, quien explicó que “tras el cambio de gobierno (en octubre pasado), se designó a un nuevo responsable de autorizar dichos documentos, pero luego de nueve meses de su llegada, su puesto todavía no está reconocido oficialmente, por lo que su firma no tiene validez.

“Cuando buscamos alguna respuesta por parte de las autoridades, éstas sólo se echan la bolita y nadie nos resuelve el problema. La escuela dice que el culpable es la Conade, ésta indica que es la SEP, y ésta última responsabiliza a la DGENAM y sólo nos traen dando vueltas. No es posible que la Conade nos exija profesionalizarnos, pero al mismo tiempo nos ponga trabas”.

Indicó además que esta situación no sólo ha retrasado los trámites de titulación, también ha impedido que algunos compañeros puedan tomar oportunidades de empleo, pues sin un documento que certifique nuestros estudios es difícil que nos contraten .

En el abandono

Por otro lado, mencionó que la ENED se encuentra en un estado de abandono por parte de la Conade, que es la autoridad de la cual depende.