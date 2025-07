Omar González Morales

El libro Cabezas en la ventana: Antología de terror latinoamericano (Elefanta Editorial) es una compilación reciente integrada por textos inéditos de autores de habla hispana que demuestra que el género del horror se encuentra más vigente que nunca , comenta el escritor toluqueño Alberto Chimal, quien colaboró en esta antología.

En entrevista con La Jornada, el autor explica la importancia de este género narrativo, un abanico negro de las percepciones del terror de países que comparten contextos similares. El editor Emiliano Becerril hizo la titánica labor de contactarnos como autores; es un panorama muy completo y rico de la literatura de terror en América Latina muy importante porque incluye obras de escritores originarios de países insulares que casi no vemos, cuya contribución, por supuesto, ayuda mucho a explorar nuevos universos , explica Chimal.

Entre los escritores que participan en esta edición también están Mariana Enriquez (Argentina), Elaine Vilar Madruga (Cuba), Verena Cavalcante (Brasil), Hank T. Cohen (Colombia), Gabriela Damián Miravete (México), Isis Aquino (República Dominicana), Solange Rodríguez Pappe (Ecuador) y Pabsi Livmar (Puerto Rico), entre otros.

El volumen, compuesto por 27 relatos, ofrece una amplia variedad de historias de terror que no sólo se quedan en el espectro de lo paranormal, sino que tocan aspectos de violencia, body horror, tecnoterror, casas embrujadas, linaje e incluso económicos.

Me pareció muy buena idea que narradores de países cuya literatura no vemos constantemente aporten su visión del horror y del universo. Que no nos concentremos en los países y las visiones de siempre, sino que abramos nuestras percepción a conocer lo inquietante de todas las sociedades posibles , refiere el escritor.

William es el cuento con el que Alberto Chimal colabora para esta compilación. En la historia, el protagonista, Memo, se sumerge en las redes sociales y decide tomar la personalidad de un dron. Poco a poco termina alienado de su identidad y comienza a planear una venganza contra la sociedad.

“El cuento se me ocurrió tras pensar en el encierro durante la pandemia de covid. Nuestro entendimiento quedó filtrado por Internet y sus influencias perniciosas. Lo basé en personajes reales −de la extrema derecha europea y estadunidense− que se disociaron: cometen masacres, sueltan manifiestos, enloquecen con discursos tradicionalistas. Lo adapté a conceptos tecnológicos y al contexto latinoamericano”, explica el autor.