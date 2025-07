M

iguel de Cervantes, como arroyo bajando por su corriente, ha reflejado una luz sin tiempo, se le ve, se le siente, se le oye, se le toca, como alguien cercano. Cuanto vive, hace y dice es tan auténtico que suena a verdad, a pesar de ser un delirio, y nos deja la fe en nosotros, hombres descreídos; en venas y arterias, el soplo, la sangre, el querer, la vida.

No en balde el Quijote es un vagabundo por los pueblos del Toboso, montes y llanuras, encuentros pastoriles y descansos nocturnos en las ventas de los caminos, en busca de lo imposible. Sí, el Quijote es un enamorado de lo imposible, del encantamiento natural. Del fenómeno estremecedor de la vida que le fue comunicando su corriente sutil cargada de efluvios.