Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 25 de julio de 2025, p. 2

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura (SC) federal evidentemente transmite una política en la materia y hace más eficiente la maquinaria, evita duplicar funciones y enfatiza directrices, como la centralidad de los pueblos indígenas y afromexicanos con la recién creada Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, expresó en entrevista Claudia Curiel de Icaza, durante una larga conversación para desmenuzar el documento administrativo que se publicó el pasado 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Cultura expresó: “Lo único que dicen es: ‘se quitó, se recortó, desapareció’, pero el reglamento es un jeroglífico matemático, y muy pronto, aproximadamente en mes y medio, se publicará el Plan Sectorial (el cual surge del Plan Nacional de Desarrollo). Ahí se va a entender la política cultural que estamos haciendo.

Cuatro ejes de fortalecimiento

Tal cual es la sustancia de lo que deseamos hacer, porque nada más quieren leer en clave morse el reglamento . Augura que se comprenderán los cuatro ejes de la estructura por fortalecer en los próximos años.

La funcionaria se congratuló por la publicación de un reglamento después de nueve años del que le precedía: simbólicamente es muy significativo , pues el anterior estaba signado por Enrique Peña Nieto, quien decretó la conformación de la Secretaría de Cultura federal en 2015. Ahora va suscrito por la primera mujer Presidenta y por una secretaria de una corriente independiente, institucional y universitaria, con el ánimo de hacer los proyectos desde abajo, pues tuve oportunidad de estar en la trinchera de los gestores .

En su oficina en Chimalistac, Curiel de Icaza garabateó en una tarjeta de papel un organigrama para ilustrar las modificaciones que destacan en los nuevos lineamientos de la oficina a su cargo, entre ellas, el cambio en el número de unidades administrativas. ¿Qué dice el nuevo reglamento? Se está haciendo eficiente. Pasamos de 16 unidades a 12. Esas cuatro no desaparecen; estamos evitando burocracia, pues no es necesario tener a todos en direcciones generales , señala. Es el caso de Asuntos Internacionales o del Centro Nacional de las Artes.