Es revelador , manifestó Robb. Cuando nos propusimos hacer esta encuesta, no teníamos idea de cuántos niños utilizan realmente asistentes de IA . El estudio encuestó a más de mil adolescentes en todo el país en abril y mayo.

Esos hallazgos son preocupantes, señaló Michael Robb, autor principal del estudio e investigador en Common Sense, y deberían mandar un aviso a padres, maestros y legisladores. La ahora floreciente y en gran medida no regulada industria de la IA se está integrando tanto en la adolescencia como los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

Me pareció un poco distópico, que una computadora generara el final de una relación real , contó Nair. Es casi como si estuviéramos permitiendo que las computadoras remplacen nuestras relaciones con las personas.

No hay pregunta demasiado trivial cuando Kayla Chege, una estudiante de secundaria en Kansas, utiliza inteligencia artificial. La joven, de 15 años, pide a ChatGPT orientación sobre las compras para el regreso a las clases, colores de maquillaje y opciones bajas en calorías en Smoothie King, además de ideas para su fiesta de 16 años y para la de su hermana pequeña.

La adolescencia es un momento crítico para desarrollar la identidad, las habilidades sociales y la independencia, dijo Robb, y los asistentes de inteligencia artificial deberían complementar, no remplazar, las interacciones en el mundo real.

Si los adolescentes están desarrollando habilidades sociales en plataformas de IA donde se les valida constantemente, no se les desafía, no aprenden a leer las señales sociales ni a entender la perspectiva de otra persona, no estarán adecuadamente preparados en el mundo real , agregó.

La organización sin fines de lucro analizó varios asistentes de IA populares en una evaluación de riesgos , y se encontró con restricciones de edad ineficaces y que las plataformas pueden generar material de carácter sexual, dar consejos peligrosos y ofrecer contenido dañino. El grupo recomienda que los menores no usen este tipo de herramientas.

Investigadores y educadores se preocupan por los costos cognitivos para los jóvenes que dependen en gran medida de la inteligencia artificial, especialmente en su creatividad, pensamiento crítico y habilidades sociales. Los posibles peligros de que los niños entablen relaciones con chatbots ganaron atención a escala nacional el año pasado, cuando un adolescente de 14 años de Florida se suicidó después de desarrollar apego emocional a un chatbot de Character.AI.

Los padres no tienen idea realmente de que esto está sucediendo , indicó Eva Telzer, profesora de sicología y neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Todos estamos sorprendidos por lo rápido que ha explotado esto . Telzer dirige múltiples estudios sobre jóvenes e IA, una nueva área de investigación con datos limitados.

El trabajo de Telzer ha encontrado que niños de apenas ocho años utilizan inteligencia artificial generativa y que los adolescentes emplean la IA para explorar su sexualidad y para tener compañía. En grupos focales, Telzer observó que una de las principales aplicaciones que frecuentan los adolescentes es SpicyChat AI, una aplicación de rol gratuita para adultos.

Muchos adolescentes señalan también que usan chatbots para escribir correos electrónicos o mensajes para encontrar el tono adecuado en situaciones delicadas.

Una de las preocupaciones que surgen es que ya no confían en sí mismos para tomar una decisión , apuntó Telzer. Necesitan la retroalimentación de la IA antes de sentir que pueden marcar la casilla de que una idea está bien o no .

Bruce Perry, un adolescente de Arkansas de 17 años, menciona que se identifica con eso y que depende de las herramientas de IA para elaborar esquemas y corregir ensayos para su clase de inglés.

Si me dices que planifique un ensayo, pensaría en ir a ChatGPT antes de sacar un lápiz , contó Perry. Usa la inteligencia artificial a diario y ha pedido consejos a chatbots en situaciones sociales, para ayudarle a decidir qué ponerse y para escribir correos electrónicos a los maestros. Apuntó que la IA articula sus pensamientos más rápido.

Perry refiere que se siente afortunado de que no existieran los asistentes de IA cuando era más joven.

Me preocupa que los niños puedan perderse en esto , declaró. Puedo imaginarme a un niño que crece con IA y no ve una razón para ir al parque o tratar de hacer amigos .

Otros adolescentes están de acuerdo y afirman que los problemas con la IA y su efecto en la salud mental de los niños son diferentes a los de las redes sociales.

Las redes sociales complementaron la necesidad que tienen las personas de ser vistas, conocidas y de conocer gente nueva , afirmó Nair. “Creo que la IA complementa otra necesidad que es mucho más profunda: nuestra necesidad de apego y nuestra necesidad de sentir emociones. Se alimenta de eso.