Como parte de la resistencia, jóvenes patrullan las calles y usan medios sociales para informar a la comunidad dónde se realizan redadas. En otros casos graban las redadas y retan las acciones oficiales. Muchos sectores artísticos y sociales se han solidarizado con los inmigrantes, incluyendo raperos, muralistas, intelectuales y autores. Esta solidaridad ha resultado en movilizaciones en que han participado cientos de miles de personas. Los agentes de inmigración, gran número de los cuales son hijos de inmigrantes, enfrentan el repudio social generalizado. Con el asalto a Los Ángeles, y la resistencia que ha generado, el apoyo con que contaba Trump hasta hace poco, se desvanece.

Mientras los medios comerciales de EU se enfocan en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y su relación con Trump, no reportan lo que podría ser un cambio dramático en la política nacional. Aun después de meses de una intensa campaña antinmigrante, una encuesta de Gallup (junio 2025) destaca que 79 por ciento de la población de EU considera que los inmigrantes son factor positivo para la sociedad. Agrega que, sólo 30 por ciento piensa que se debe reducir la inmigración, de igual forma pocos apoyan la construcción de una muralla o las deportaciones masivas. El sondeo revela que jóvenes (18-29) que hace menos de un año votaron por Trump, hoy lo han abandonado. Aunque los republicanos han cultivado grupos de jóvenes derechistas, su estrategia no ha tenido mucho éxito con los hijos de inmigrantes. De Los Ángeles a Nueva York, la postura de menores de 30 años no se refleja en los medios. Aunque los medios comerciales siguen enfocándose en los influencers derechistas, la mayoría de los jóvenes encuestados reportan una actitud positiva hacia el socialismo. No hay mejor ejemplo que Nueva York, donde el voto joven otorgó la victoria al socialista Zohran Mamdani, de 33 años, en la primaria demócrata para alcalde de la ciudad. Así, el movimiento estudiantil en apoyo a Palestina, que incluye una coalición de estudiantes palestinos, musulmanes, judíos, e inmigrantes, ha transformado el debate sobre Medio Oriente. En cada ciudad, una nueva generación progresista, con raíces fuertes en las comunidades inmigrantes, son factor decisivo en la política. Es posible, que los 2020, al igual que los 1930, 1960 y 1990, sean recordados como punto de inflexión inspirado por una nueva generación.

Profesores eméritos, Departamento de Historia, Pomona College

@mtinkersalas

@victorsilverman.bsky.social