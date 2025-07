Ya no podemos darnos el lujo de esperar , señaló el cónsul. Si una persona es detenida por autoridades migratorias y no tiene un trámite pendiente, es mucho más complicado que un juez detenga su deportación , explicó. En cambio, añadió, iniciar un procedimiento puede marcar la diferencia entre la deportación y la posibilidad de permanecer en el país.

A través de un video publicado en la red social X, el funcionario advirtió que hoy es más difícil que un juez otorgue alivios migratorios si no se cuenta con un proceso iniciado.

El cónsul también lanzó una advertencia: no confiar en notarios públicos estadunidenses para asesoría migratoria. En este país, los notarios no necesariamente son abogados y no están autorizados para dar asesoría legal migratoria , puntualizó.

En su lugar, recomendó acercarse al Consulado General de México en Los Ángeles, donde se ofrece apoyo a través del programa de asesorías legales externas con abogados especializados.

Aseguró que el consulado seguirá trabajando para proteger a la comunidad mexicana, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cancillería.