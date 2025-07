L

as palabras que sirven de título a la presente entrega proceden del primer poema de La tentación del mar, de Blanca Luz Pulido (coedición de La Cabra y la UAM), libro que también, gusto de pensar, pudo llamarse de esa otra meridiana manera.

Junto al mar, el espacio de lo abierto , es posible soñarse vivo : “¿Cuándo y dónde es tu vida sino aquí?, / dice la playa, repite la marea…” De claro ritmo y limpia, transparente melodía, el poemario, que abre con aleccionador prólogo de Eduardo Chirinos y cierra con no menos, aunque breve, aleccionadora cuarta de forros de Fabio Morábito, tras su lectura deja, a mi ver sin perder sencillez –algo por demás agradecible–, una como redonda resonancia o armonía de conjunto; hace, no nada más durante la lectura, sino asimismo ya en el reposo, vivir un tiempo hurtado al tiempo .

Se me perdonará que destaque versos que los comentaristas de la obra también citan, pero que resulta difícil o imposible eludir, como estos dos: Cuando se aprende a ser niño / la infancia nos dejó hace tiempo .