he Wall Street Journal aseguró ayer que el nombre de Donald Trump figura entre muchos en los archivos de Jeffrey Epstein ( https://goo.su/C0YRIE ), el mayúsculo delincuente sexual de cuya sombra incriminadora se esfuerza en huir el actual presidente de Estados Unidos, que a la vez es un delincuente sentenciado en 2025 por falsificación de registros comerciales para silenciar una relación con la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels ( https://goo.su/Yl79yA ).

Dejó constancia el general Trevilla de que la información difundida por el grupo de hacktivistas denominado Guacamaya es real, sustraida de los archivos de la Sedena y no oficial , pero existente y disponible para las autoridades tabasqueñas y federales.

Ya se verá si hay voluntad política en Palacio Nacional para que las derivaciones relacionadas con quien lo designó y sostuvo, Adán Augusto López Hernández, lleguen judicial y no sólo políticamente hasta éste. Por lo pronto, ayer, el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación presidió una sesión de la Junta de Coordinación Política del Senado, para asuntos que normalmente no merecen su augusta presencia pero que esta vez le sirvieron para inducir la percepción de que seguirá como jefe político de esa cámara, con el tema de Bermúdez y La Barredora como escaramuza superable.

En Palacio Nacional, sin embargo, pareciera sostenerse la intención de confrontar comportamientos de líderes legislativos heredados. El turno fue para Ricardo Monreal, el jefe político de la cámara de diputados que anda en España de viaje para conmemorar sus 40 años de matrimonio, según explicó en un video en ropa de descanso.

Aun cuando pudo elegir un tono lúdico para justificar las vacaciones del ex gobernador de Zacatecas, la presidenta Sheinbaum entró de lleno al asunto. Que cada quien lo valore , dijo cuando le pidieron una opinión sobre el tema. Y agregó: Siempre... Hay que decir una cosa importante: el poder se ejerce con humildad. Lo primero, siempre, para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no, siempre (...) Pero para todas y para todos: quien nos evalúa a nosotros es el pueblo siempre, y eso hay que tenerlo en mente, siempre . ¡Hasta mañana!

