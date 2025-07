L

a embajada de Estados Unidos publicó un video en el cual afirma que los grupos del crimen organizado roban petróleo crudo en México, lo transportan en camiones o ductos hasta Texas, lo entregan a intermediarios, quienes lo legalizan y lo colocan en refinerías estadunidenses, para luego reintroducirlo a México a través de las aduanas como combustible aparentemente legal gracias al uso de documentos falsificados y empresas fachada; finalmente, se afirma en el video, este hidrocarburo refinado se distribuye a estaciones de servicio, donde es vendido como si fuera legítimo, sin que los consumidores conozcan su origen ilícito.

El audiovisual advierte que detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada , e informa que las autoridades de ambos países llevan a cabo acciones conjuntas como operativos en puertos y aduanas, sanciones a empresas y bancos involucrados, así como el desarrollo de mecanismos para mejorar el control y la trazabilidad del combustible.

No se trata de una acusación nueva, sino de un anuncio elaborado a partir de señalamientos efectuados por el Departamento del Tesoro el pasado 2 de mayo, cuando aseguró que el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) y su tráfico hacia Estados Unidos ya es la segunda fuente de ingresos para las principales organizaciones criminales con base en México, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo.

En aquel momento, el Tesoro destacó que mediante estos esquemas, los grupos criminales mencionados roban miles de millones de dólares en crudo de Pemex, fomentando la violencia y la corrupción desenfrenadas en México y perjudicando a las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos .

Dos semanas después, autoridades estadunidenses arrestaron a James, Kelly, Maxwell y Zachary Jensen, cuatro miembros de una familia que presuntamente contrabandearon al menos 300 millones de dólares en petróleo y lavaron los fondos obtenidos. A raíz de este episodio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia a su cargo continuará usando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de las drogas y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez .