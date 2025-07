Y como sucedió en las dos ocasiones anteriores, los negociadores únicamente acordaron –algo para lo cual, en realidad, no tenían que viajar a la ciudad a orillas del Bósforo, opinan quienes conocen este tema– el enésimo intercambio de prisioneros de guerra (esta vez no sólo militares, sino también civiles) y de cadáveres de soldados caídos en combate.

Medinsky, por su parte, transmitió la posición del Kremlin: Una cumbre así debe estar bien preparada , y sugirió volver a las pausas cortas humanitarias en el frente, de entre 24 y 48 horas para sacar heridos y retirar cadáveres, informó la agencia noticiosa Tass.

Rusia y Ucrania formarán tres grupos de trabajo para plantear a distancia, con recursos telemáticos, asuntos políticos, humanitarios y militares.

Resumidas, las opiniones de quienes siguen de cerca este conflicto bélico apuntan a que rusos y ucranios llegaron a la ciudad turca con una ficción compartida –que ambos están dispuestos a negociar– y metas antagónicas para esta reunión: Moscú, imponer su memorando para un arreglo político, que no es –según los expertos– sino un catálogo de imposiciones que sólo pretende la capitulación incondicional de Ucrania, sin ofrecer concesión alguna.

A su vez, Kiev esperaba forzar una cumbre cuatripartita de líderes con la participación de los presidentes ucranio, Volodymir Zelensky; ruso, Vladimir Putin; estadunidense, Donald Trump; y turco, Recep Tayyip Erdogan, estos dos últimos ejercerían, respectivamente, de mediador y anfitrión, y estarían del lado del que aceptase un cese de hostilidades (Kiev dijo estar de acuerdo; Moscú, no).

Al mismo tiempo, se comenta con insistencia que Rusia confía en que la situación podría cambiar a su favor si el 3 de septiembre –fecha que coincide con el fin del ultimato dado por Trump a Putin para detener los ataques– el inquilino de la Casa Blanca acepta la invitación de su colega chino, Xi Jinping, y acude al magno desfile que se celebrará en la plaza Tiananmen de Pekín para conmemorar el 80 aniversario de la victoria china sobre la agresión japonesa. Putin ya confirmó su presencia y espera que pueda concretarse una cumbre trilateral, en caso de que el republicano no decline participar.

Protestas en Ucrania

Miles de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles la noche del martes en Kiev, Lvov, Dnipró y Odesa, en la primera protesta contra el gobierno de Ucrania desde que comenzó la guerra con Rusia, hace tres años y medio. No obstante que la ley marcial prohíbe los actos masivos, la policía no dispersó a los inconformes y Zelensky, al no mencionar en su mensaje nocturno lo que estaba ocurriendo, restó importancia a la protesta.

La indignación de los manifestantes se debió a que Zelensky, a pesar de las dudas y quejas entre la sociedad durante los debates previos en el Parlamento y las recomendaciones de sus aliados europeos de no hacerlo, promulgó las enmiendas a la ley que quitan autonomía a las dependencias anticorrupción y las supeditan a la fiscalía general de Ucrania.

Los opositores de las enmiendas las interpretan como un giro hacia un gobierno autoritario, y Zelensky alega que la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, creadas en tiempos del presidente Petro Poroshenko, no cumplen su trabajo con eficacia y “no hay explicación racional de por qué casos penales que involucran miles de millones de dólares robados han estado ‘estancados’ durante años. Ahora el fiscal general se asegurará de que se imparta justicia contra los corruptos”.