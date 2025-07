Afp, Ap, Reuters y The Independent

Jueves 24 de julio de 2025

Washington. La procuradora Pam Bondi informó al presidente Donald Trump en mayo pasado que su nombre aparecía varias veces en los documentos oficiales del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, indicaron ayer The Wall Street Journal y The New York Times, mientras CNN señaló que videos y fotografías archivadas recientemente revelan nuevos detalles sobre la relación pasada entre el mandatario y el pederasta.

Fotos confirman por primera vez que Epstein asistió a la boda de Trump con Marla Maples en 1993. La asistencia de Epstein a la ceremonia en el Hotel Plaza no era ampliamente conocida hasta ahora, señaló CNN.

Trump era uno de los muchos personajes de alto nivel que figuraban en los archivos, informaron The Wall Street Journal y The New York Times; una mención en el expediente no significa que haya habido delito.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró que se trata de otra noticia falsa, como la anterior de The Wall Street Journal , pero de inmediato congresistas demócratas exigieron la comparecencia de Bondi ante el Congreso.

La semana pasada, el rotativo indicó que Trump habría enviado a Epstein una tarjeta cuando cumplió 50 años, con un dibujo sexualmente sugerente, lo que fue rechazado por el presidente, quien demandó al rotativo por 10 mil millones de dólares.

Antes, jueces federales de Nueva York y Florida rechazaron las solicitudes del Departamento de Justicia para hacer públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con las investigaciones sobre Epstein y su ex pareja Ghislaine Maxwell.

Tras conocerse la decisión de los magistrados la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que dejaría que el presidente hable sobre si quiere promover una apelación .

Ofensiva contra Obama