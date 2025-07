Ap, Afp, Sputnik The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 24 de julio de 2025, p. 20

Deir Al Balah. Más de 100 organizaciones de ayuda humanitaria advirtieron ayer que una hambruna masiva se extiende por la franja de Gaza, donde sus propios trabajadores sufren la escasez que afecta a todo el enclave palestino. En tanto, 113 palestinos fueron abatidos por fuego israelí en las últimas 24 horas, 25 de ellos mientras buscaban comida.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmó que la crisis del hambre en Gaza alcanzó niveles asombrosos de desesperación , mientras el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que se trata de una hambruna causada.

En Jerusalén, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que están en el punto más cercano de lograr los objetivos de la guerra , que comenzó luego de la violenta incursión de Hamas en territorio israelí, con saldo de unos mil 200 muertos y 250 secuestrados.

La campaña militar israelí en el enclave ha matado a 59 mil 219 palestinos, mayoritariamente civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas.

Médicos Sin Fronteras, Save the Children, Mercy Corps y 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) más denunciaron que sus colegas se consumen al igual que los palestinos para los que trabajan en el enclave costero. Las restricciones, demoras y fragmentación provocadas por el gobierno de Israel han creado caos, inanición y muerte , afirmaron en una carta que fue rechazada por Israel.

Tel Aviv acusó a los grupos humanitarios de servir a la propaganda de Hamas. Usan sus cifras y justifican sus horrores en lugar de desafiar a una organización terrorista que adoptan como propia , afirmó la cancillería israelí e indicó que las ONG se hacen eco de la propaganda de Hamas y perjudican las posibilidades de un alto el fuego .

El PMA reveló que casi una de cada tres personas no come durante días en el enclave costero. Noventa mil mujeres y niños necesitan tratamiento urgente contra la desnutrición. La asistencia alimentaria es la única solución para frenar la hambruna. No hay tiempo que perder , añadió la organización en un publicación en X.

Los 2.1 millones de personas que viven en la zona de combates en Gaza se enfrentan a otro asesino, además de las bombas y balas, que es la desnutrición. Actualmente observamos una drástica subida del número de muertes por inanición afirmó la OMS. En 2025 la organización documentó 21 casos de muerte de niños hasta de 5 años de edad relacionados con la subalimentación” en la franja, añadió Ghebreyesus.