Desde ayer en la madrugada, un grupo de taxistas de Acme se reunió en la caseta de la autopista Arco Norte, en su salida a la México-Querétaro y cerró el tránsito en el kilómetro 93 de esta última vía, en los límites de Soyaniquilpan, estado de México con Tepejí del Río, Hidalgo.

Pasadas las siete de la mañana, operadores de unidades de carga pesada, transporte público y grúas comenzaron a concentrarse a la altura de las casetas de Tepotzotlán, en la carretera México-Querétaro y en la de San Cristóbal Ecatepec, en la México-Pachuca.

Aproximadamente a las 8 de la mañana comenzaron los bloqueos parciales provocando severo caos vehicular con dirección a la Ciudad de México, con filas de más de 11 kilómetros.

Alrededor de las 14 horas empezó el repliegue simultáneo de manifestantes en los tramos afectados, luego de que una comisión fue invitada a una mesa de diálogo en las oficinas regionales de la subdirectora estatal de la dirección general de Gobierno, Guadalupe Balderas.

Durante la mañana se difundió en redes sociales un documento donde los quejosos supuestamente amagaban con activar grupos de autodefensas para dar con el paradero del líder de transportistas en caso de que las autoridades no actuaran; no obstante, el escrito no estaba firmado por Acme, ni lo publicó en su página de Internet.