▲ Admiradores rindieron homenaje póstumo a Ozzy Osbourne, el vocalista de la banda Black Sabbath, en ambos lados del Atlántico. Aunque los planes para el funeral del cantante no han sido revelados, Osbourne –otrora célebre por sus controvertidas locuras–, se sinceró en una ocasión sobre qué imaginaba para su despedida. “Sinceramente, no me importa lo que toquen en mi funeral; pueden poner un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices, pero quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de la lágrima”, sostuvo en una entrevista con fanáticos organizada por The Times en 2011. Foto Ap