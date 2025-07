“El Tour no ha terminado.Aún quedan jornadas muy duras, nos esperan las montañas, pero claro que estoy muy contento por cómo está yendo”, dijo el gigante italiano.

Milan, de 24 años, no tuvo que esforzarse mucho para levantar los brazos en un esprint reducido a menos de una decena de corredores, y finalizó por delante de Jordi Meeus (Red Bull-Bora) y de Tobias Lund Andresen (Picnic).

Estoy muy contento. No tengo muchas más palabras que eso. No hubiera podido sobrevivir solo, sin la ayuda de mis compañeros. Lo tengo que apreciar mucho. No estaría aquí sin to-do su trabajo en las subidas. Con su ayuda todos los días hemos conseguido estos resultados , agradeció Milan.

Las críticas

Los favoritos no se vieron afectados por la caída y llegaron a meta agrupados. El maillot amarillo del esloveno cuenta con 4 minutos y 15 segundos sobre Jonas Vingegaard en la clasificación general.

Mientras el italiano celebraba, la atención también se centró en Pogacar, quien enfrenta críticas por el estilo dominante –y hasta cierto punto displicente– de su equipo, UAE Team Emirates.