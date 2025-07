Y precisamente esa superestrella no está en la cancha. Al no tratarse de un partido oficial, no estaba obligado a jugar, como tampoco lo hizo su ex compañero del Barcelona y con quien ahora milita en el Inter Miami, Jordi Alba.

La Liga Mx también tuvo la ausencia de una de sus figuras internacionales, el colombiano James Rodríguez. Y se especulaba que el fichaje estelar del Monterrey, el ex merengue Sergio Ramos, estaba en duda. Pero al final llegó a tiempo.

El ambiente empieza intenso, apasionado, en un cuarto de hora los porteros de ambas escuadras han atajado dos tiros al arco, pero el más aplaudido es el del mexica-no Ángel Malagón.

Cuando el duelo empezaba a tornarse monótono, como en aquella parodia de futbol que hicieran en Los Simpson, llegó la emoción. Denis Bouanga (LAFC) acorraló a Malagón y desde un costado puso el balón para que Sam Surridge (Nashville FC) lo cabeceara y anotara el primero de la MLS. La revisión de la jugada mató cualquier atisbo de emoción espontánea hasta que se corroboró el tanto. La liga estadunidense vencía 1-0.

Ahora a la Liga Mx le tocaba pelear a la contra. Piojo Alvarado estuvo a punto de salvar la honra del futbol tricolor, pero su tiro se fue apenas desviado y dramatizado por sonoro lamento mexicano.

Y vaya que los tricolores abundaban en este estadio y en la ciudad. Desde Torreón, un migrante que vive en Austin presumía su camiseta de Santos. No creas, acá estamos, pero hay mucho miedo. Incluso yo que tengo papeles, la raza tiene temor de que la arresten. Mucha gente que conozco la han deportado. Hay mucho temor, pero ya sabes cómo somos los mexicano: hasta donde tope, o qué chingados , dice orgulloso y mira de reojo a la multitud de estadunidenses que le dan el matiz de cómo viven el deporte.

Apenas volvían al segundo tiempo y otra vez le encajaban un gol a los jugadores de la Liga Mx. Tai Baribo (Philadelphia) fue el verdugo para el 2-0.

Y los jugadores de la liga mexicana no reaccionaban hasta que se cumplió una hora de juego y el jovencísimo Gilberto Mora dio la cara por el futbol tricolor y anotó por fin para poner el 2-1. A los 16 años, mientras algunos de sus contemporáneos se preocupan por cumplir con las tareas escolares, el jugador de Xolos ya es la joya precoz del balompié nacional.

Pero la ilusión es efímera. Poco después Brian White (Vancouver) aumentó la ventaja estadunidense a 3-1. No hubo remontada, los mexicanos perdieron, otra vez, pero como dijo su aficionado de Torreón, y a pesar de todo: hasta donde tope.