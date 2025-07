Anaís Ruiz López

Imaginar y explorar las múltiples dimensiones de contar con números, imágenes, palabras, o lo que acontece, es la propuesta del libro infantil 1 libro para contar algo, editado por El Naranjo y escrito e ilustrado por Amanda Mijangos (Ciudad de México, 1986).

En entrevista con La Jornada, la autora describió que este proyecto nació con la intención de hacer “un libro que pudiera ser un juego para niños de la primera infancia; que fuera muy sencillo y, a la vez, tuviera un elemento complejo, como el narrativo. Sentía que las publicaciones pensadas para este público siempre tienen un afán didáctico; y sí, realmente en esa etapa aprenden un montón de cosas, pero me parecía que tienden a ser muy unívocos.

Tenía experiencia como ilustradora, donde normalmente leo y propongo una colección de imágenes que no se agoten tan rápido. Es decir, a mí me gusta leer varias veces los libros infantiles; de pronto puedes ir encontrando cosas nuevas. Al ilustrar quería que pasara eso, que las páginas fueran retadoras, que abrieran una posibilidad de algo que no habías visto , detalló.

Mijangos, en su primer acercamiento como escritora, explicó que pensaba en crear un libro que no tuviera una pretensión literaria, pues “no era un cuento, más bien era un juego. Desde ahí, salieron unas frases muy sencillas que lo que proponen es una lectura distinta a lo que la imagen está haciendo. Son números que no solamente aparecían como una secuencia de sumas o de cantidad de cosas, sino que empezaron a revelarse como parte de la vida, como el 12, que lo reflejé como las paradas que tiene un reloj que cuenta el tiempo.