Los siete problemas escogidos, considerados por el CMI como preguntas clásicas importantes que no han sido resueltas en años son los siguientes: P vs NP, se pregunta si existen problemas que pueden verificarse rápidamente (en tiempo polinómico) y que también pueden resolverse pronto; la conjetura de Hodge, un problema profundo sobre la estructura de ciertos objetos geométricos llamados variedades algebraicas complejas; la conjetura de Poincaré, que demuestra que la esfera tridimensional es la única variedad compacta simplemente conexa; la hipótesis de Riemann, un problema central de la teoría de números que involucra la distribución de los números primos; las ecuaciones de Navier-Stokes, que establece la existencia y suavidad de las soluciones a estas ecuaciones que describen el movimiento de fluidos; la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, que relaciona la estructura algebraica de ciertas curvas elípticas con propiedades analíticas; y el salto de masa (mass gap), un problema en física cuántica que involucra la existencia de una brecha de masa en la teoría de Yang-Mills.

En 2002 la conjetura de Poincaré fue resuelta por el matemático ruso Grigori Perelmán (San Petersburgo, 1966), avalada en 2010 por el CMI. Por este logro le concedieron también la Medalla Fields, considerada el Nobel de las matemáticas. Perelmán rechazó ambos premios, pues dijo que no quería estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando . En 1982, como parte del equipo soviético, ganó medalla de oro en la IMO en Budapest, con un examen perfecto de 42 puntos, presea que sí aceptó.

En octubre de 2024, la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, anunció que su IA desenmarañó las funciones de Lyapunov, un problema matemático que desconcertó a los expertos durante más de 130 años y que ofrece herramientas claves para analizar la estabilidad de sistemas dinámicos.

En este sentido, la IA será bienvenida para potencializar las investigaciones en un área donde el razonamiento y la creatividad seguirán por mucho del lado humano, coincide la comunidad matemática.