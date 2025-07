Por eso, los trabajadores de seis secciones sindicales de esa entidad decidieron el cierre de las vialidades por donde marcharon camino a las oficinas de la dependencia: Insurgentes Sur, Barranca del Muerto y avenida Revolución.

Ortuño recordó que los trabajadores federales de base conservaron la totalidad de sus derechos laborales cuando el Instituto de Salud del estado de México fue absorbido por el IMSS-Bienestar, en julio de 2024, pero, insistió, se cubren a medias o a destiempo.

Es el caso de Norma Aguilar Espinosa, siquiatra, que desde mayo pasado inició su trámite de jubilación, pero está detenido porque no le han entregado el documento del término de la relación laboral. Me han dicho que no lo tienen y tampoco saben decirme cuándo terminarán de organizarse. Mientras, no tengo mi pensión , indicó.

Al mediodía, los representantes sindicales ingresaron al edificio de la dependencia, en la colonia Guada-lupe Inn, y casi a las 5 de la tarde, informaron en redes sociales sobre los acuerdos alcanzados, como el inicio de pagos el próximo viernes; el 31 de julio se entregarán reconocimientos por antigüedad y los bonos se cubrirán el 15 de agosto.