Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de julio de 2025, p. 9

La orden de captura contra el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se libró desde febrero de este año, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y añadió que los delitos que se le imputan son asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

En su conferencia mañanera de ayer, a pregunta sobre si en este caso el ex gobernador de Tabasco –hoy senador morenista– Adán Augusto López fue omiso o cómplice , la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que no le corresponde señalar quién es culpable o no, aunque insistió en que no se encubrirá a nadie, pero tampoco se le puede acusar de ser responsable hasta que no haya pruebas que así lo indiquen.

García Harfuch detalló que tras los indicios de un posible vínculo del ex secretario de Seguridad tabasqueño con el grupo delictivo La Barredora –afín al cártel de Jalisco–, se inició una investigación en octubre de 2024, lo que coincidió con el comienzo del gobierno federal y el estatal de Javier May. En febrero de 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador May, se obtiene una orden de aprehensión contra este sujeto .

El funcionario agregó que, a través de los mecanismos de colaboración federal, como el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, se obtuvo la ficha roja de Interpol, pues se encuentra prófugo de la justicia.

El gobierno del estado es quien lo está buscando y el federal apoya en la localización de este sujeto , sostuvo.

Detenidos, al menos nueve de La Barredora