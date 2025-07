La defensa del ex gobernante negó que éste haya incumplido una orden judicial de no manifestarse en redes sociales.

Pero el líder de la derecha y la extrema derecha brasileña se plantó ante las cámaras para denunciar lo que considera un acto de cobardía en su contra.

A Bolsonaro de ninguna forma se le prohibió conceder entrevistas y, por tanto, no incumplió la orden, respondieron sus abogados. No accedió a sus redes sociales y no pidió a terceros que lo hicieran por él. Resaltaron que no puede ser castigado por actos de terceros .

Moraes acusó el viernes a Bolsonaro de incitar junto a su hijo, Eduardo, actos hostiles de Estados Unidos contra Brasil para obstruir su juicio.

Eduardo Bolsonaro, diputado, desarrolla una campaña en Estados Unidos para que Donald Trump interceda por su padre.