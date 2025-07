Helen Coffey

Miércoles 23 de julio de 2025, p. 9

Conocer a tus héroes es bastante bueno , pero por desgracia, todos son unos cabrones , asegura la cantante inglesa de pop folk Billie Marten.

Originaria de Ripon, Yorkshire, Inglaterra, la ahora joven de 26 años fue descubierta a los 14 años después de haber comenzado su propio canal de YouTube cinco años antes y haber obtenido aclamación viral por su versión de Middle of the Bed, de Lucy Rose. A los 15, ya había firmado con Sony Music, con la que grabó dos álbumes: Writing of Blues and Yellows y Feeding Seahorses by Hand. Su sencillo de 2016, La Lune ha acumulado más de 88 millones de reproducciones en Spotify.

En un café londinense se reunió con The Independent para hablar de su reciente álbum, Dog Eared, quinto de estudio y, sin duda, el cambio de estilo más pronunciado con respecto a los anteriores. La austeridad inicial de sus voces solistas y sus rasgueos de guitarra depurados dan paso aquí a un sonido mucho más rico y completo, cortesía de una banda estelar formada por el productor Philip Weinrobe.

Es una ruptura intencionada, un abandono consciente del género insulso de cantautor que hoy día parece imponerse a cualquiera con una guitarra y una boca , como dice Marten. Ni ella ni Weinrobe tenían interés en hacer simplemente otro disco bonito .

Siento que la música se ha vuelto demasiado fácil, demasiado suave, o un post-punk increíblemente discordante , reflexiona. No hay punto medio, así que me pedía a mí misma y a otros interesarse por la música.

Su álbum tiene un toque burlesco que se revela lentamente, capa a capa, a lo largo de múltiples escuchas, explorando temas de identidad y transiciones. Incluso la belleza natural de la voz de Marten está apagada, como consecuencia de fumar demasiados cigarrillos y de cantar en el estudio sin escuchar, por lo que no tenía control sobre el tono .

En el disco, se animó a los demás músicos a plasmar sus propios impulsos creativos en las canciones de Marten, en lugar de esperar con expectación que ella les diera dirección. Trabajar en colaboración le trajo consigo una sensación de alivio , refiere.

–¿Se sentía más como estar en una banda?

– Sí. Y lo único que quiero es estar en una banda. Quiero estar en la banda de alguien más, tocando la guitarra en la parte de atrás.

Puede que sea joven, pero lleva 12 años en la industria. Y la experiencia de ser contratada siendo adolescente, lejos de ser el sueño que todo aspirante a músico anhela, la dejó irremediablemente hastiada. La cuestión es que la industria musical es muy astuta , manifiesta. Te hacen creer que es tu decisión. Es una manipulación lenta y calculada. Esa es mi experiencia, al menos .

Marten estaba justo en la cúspide del cambio en la industria, pero la actitud predominante seguía siendo que una gran discográfica definiría tu éxito. “Me arrastraron a la idea de ‘vas a ser una gran estrella. Te vamos a poner en salas de composición porque no sabes escribir una canción. Te vamos a convertir en esto’. No importaba cuántas veces dijera que no, se pasaba por alto”, asevera sobre esa época.

Marten no tenía ningún interés en convertirse en la respuesta británica a Taylor Swift; ya estaba lo suficientemente segura de su arte y sus ambiciones como para que la trayectoria pop-folk estandarizada que se le imponía no le resultara atractiva. Sólo quería ser una pequeña cantautora , sugiere.