Netflix, que no acudió a Venecia el año pasado, regresa con fuerza en 2025 con un trío de títulos que acaparan titulares, entre ellos Frankenstein, de Guillermo del Toro, una nueva versión del clásico de terror escrito por él y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth. El ganador de tres Oscar ha destacado que este filme es muy emotivo y personal para él. A lo largo de las décadas, el personaje se ha fusionado con mi alma de tal manera que se ha convertido en una autobiografía. No hay nada más personal que esto , dijo del Toro en un mensaje en video.

El festival inaugurará con el estreno mundial de La Grazia, del italiano Paolo Sorrentino, protagonizada por su actor predilecto, Toni Servillo, y cuyo guion se mantiene en secreto.

El director de la Mostra Alberto Barbera se mostró conmovido al presentar The voice of Hind Rajab, de la tunesina Kaouther ben Hania, en la que narra la muerte en Gaza de una niña palestina de seis años, cuando intenta huir con su familia durante un ataque israelí , a comienzos de 2024.

La comedia dramática de Baumbach Jay Kelly, protagonizada por Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, también está en la competición principal y en la lista de Netflix, junto con el thriller geopolítico A House of Dinamite, con Idris Elba y Rebecca Ferguson, y dirigida por Bigelow, ganadora de un Oscar en 2010 por The Hurt Locker.

Venecia marca el inicio de la temporada de premios, ya que las películas estrenadas en el Lido en los pasados cuatro años han cosechado más de 90 nominaciones a los Oscar y han ganado casi 20, lo que la convierte en el lugar de referencia para actores, productores y directores por igual.

En las pasadas nueve ediciones de los Oscar, el premio a la mejor actriz o al mejor actor ha recaído ocho veces en protagonistas de películas estrenadas en Venecia.

El ícono del cine indie estadunidense Jim Jarmusch proyectará su Father Mother Sister Brother, un relato en tres partes que explora familias fracturadas con un reparto que incluye a Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver y Tom Waits.

Otra película estadunidense que se estrena en Venecia es el cinta biográfica de luchadores de MMA The Smashing Machine. Un biopic muy diferente es The Testament of Ann Lee, musical sobre la vida de la líder radical de los shakers del siglo XVIII, protagonizado por Amanda Seyfried y dirigido por la noruega Mona Fastvold.

(Con información de Reuters)