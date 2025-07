R

ecientemente en España, sobre todo en la parte meridional, han surgido grupos de furibundos racistas y xenófobos que pretenden agredir a grupos de migrantes y muchas veces lo consiguen. Entre esos energúmenos hay varios que gritan ¡Viva Franco! Recordemos algunos sucesos relacionados con el desarrollo del franquismo en España a partir de 1936. En octubre de ese año, cuando la rebelión encabezada por el general Franco ya estaba en marcha, un hombre mutilado del cuerpo y también de la mente, el general Millán Astray, gritó al filósofo Miguel de Unamuno: ¡Muera la inteligencia! y ¡Viva la muerte! Por supuesto, Millán era partidario de Franco y aborrecía todo lo que significara progreso. Con sus histéricos gritos mostró la fetidez de su estupidez y su canto lúgubre a la muerte, todo lo cual era como la filosofía del franquismo.