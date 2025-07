Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025, p. 10

Bochil, Chis., El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció una disculpa pública a los familiares de Marisol Martiríz Guzmán, originaria de El Salvador, quien falleció hace 10 años, a causa de negligencia médica, y se comprometió a mejorar la atención a los pacientes.

Sin embargo, Miceli Eduardo Gómez Hernández, quien fue esposo de la fallecida y estuvo presente en el acto en un salón del ayuntamiento, se negó a aceptar la petición porque no llegó el director general del instituto, Zoé Robledo, además de que no se hizo en un sitio público y no se han tomado las medidas necesarias para la no repetición de dichas negligencias.

Fue propuesta de la CNDH

El ofrecimiento del IMSS se dio como resultado de una propuesta de conciliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la inadecuada atención de servidores públicos del instituto , de fecha 14 de diciembre de 2018, que contiene 11 puntos.

Por el instituto del seguro social acudió, entre otros, Ramón Narváez, coordinador de atención a quejas y casos especiales nivel central, y la disculpa pública fue expresada por Guadalupe Inocencio Hernández Vaquerizo, director del hospital rural de Bochil, municipio situado en el norte de Chiapas.