Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025, p. 4

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los casos de Genaro García Luna y el ex presidente Felipe Calderón no son comparables con el del ex secretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez y el actual coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández. Acusó, además, que existe una campaña de desprestigio en contra de este último, alimentada por un doble rasero en los medios de comunicación cuando se trata de su partido frente a la oposición.

“Se está magnificando a una agrupación delictiva. ¿Quién había oído hablar de La Barredora? A lo mejor a nivel local, pero a nivel nacional no tenía trascendencia. Ahora resulta que es el gran grupo criminal, creo que hasta más peligroso que El Chapo”, ironizó durante una conferencia de prensa.

Fernández Noroña salió en defensa de López Hernández, quien cuando fue gobernador de Tabasco nombró a Bermúdez como secretario de Seguridad. Este último es actualmente señalado por presuntos vínculos con La Barredora y se encuentra prófugo de la justicia.