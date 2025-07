L

a presidenta Sheinbaum fijó su posición ante el escándalo del momento protagonizado por el líder del Senado, Adán Augusto López Hernández: 1) no va a encubrir a nadie; el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco tiene orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República, una situación muy distinta a la de Genaro García Luna, quien fue detenido por autoridades de Estados Unidos. Adán Augusto ya dijo que de ser citado se presentará a declarar. Si la fiscalía tiene alguna evidencia, no se cubrirá a nadie aunque sea militante de Morena; 2) no está de acuerdo con el linchamiento mediático o de las redes sociales, debe haber pruebas. Por su lado, el líder del Senado asegura que no sospechó nunca de los vínculos de Hernán Bermúdez Requena, su ex secretario de Seguridad, con el crimen organizado. Todavía ayer seguía el linchamiento. El tema de las ausencias de la reunión de Morena de Ricardo Monreal y (no le digan) Andy López Beltrán no prendió.Criptomonedas, la nueva jugada de Trump

Criptomonedas, la nueva jugada de Trump

La compañía Trump Media, operadora de la red social Truth Social, anunció que ha invertido aproximadamente 2 mil millones de dólares en bitcoines. No es algo que el presidente de Estados Unidos esté haciendo en lo oscurito, lo dio a conocer en su propia red. Paralelamente envió al Congreso el proyecto de ley conocido como Genius, que establece un régimen regulatorio para un tipo de criptomonedas llamadas stablecoins. El valor del bitcóin se ha disparado en más de 200 por ciento y ayer alcanzaba un precio de 117 mil 507 dólares.

Pensión para mujeres

Mientras la oposición y la comentocracia libran desde sus celulares una encendida batalla para tumbar a la 4T, Claudia pueblea los fines de semana inaugurando obras y recibiendo peticiones de la gente. Anunció que del 1º al 30 de agosto se realizará el registro para que las mujeres de entre 60 y 64 años accedan a la Pensión Mujeres Bienestar, programa que otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos. Ariadna Montiel informó que actualmente más de un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben este beneficio. Los programas sociales cuentan con un presupuesto cercano a un billón de pesos este año.