Mientras, el envío de rescatistas mexicanos para ayudar luego de las desastrosas inundaciones en Texas ha provocado toda una serie de reacciones. No pocos señalaron que “mientras agentes y marines están en Los Ángeles cazando mexicanos para deportarlos, mexicanos en Texas están rescatando estadunidenses”. En redes sociales se publicaron muchos mensajes parecidos.

Hay reportes de que en varias partes de California ha habido actos de solidaridad de bomberos que hicieron que camionetas del ICE se retiraran, o de grúas que siguen a los vehículos del ICE y cuando se estacionan se los llevan, o de choferes de autobuses públicos en Los Ángeles que han indicado que no abrirán sus puertas si llegan agentes del ICE en busca de migrantes.

En Nueva York, Youman Wilder, entrenador de un equipo juvenil de beisbol, vio que un grupo de agentes se acercaba para preguntarle de dónde eran los adolescentes y sus familiares. Él se interpuso y declaró a CNN: Estaba listo para morir si era necesario para proteger a los jóvenes. Podría haber muerto aquí, pero no iban a llevarse a ninguno de estos muchachos , declaró.

De hecho, hay cada vez más acciones de resistencia contra lo que defensores de derechos civiles califican de actos ilegales de las autoridades federales. Activistas han rodeado hoteles donde se han alojado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para armar escándalo gritando: ¡Sin justicia no los dejaremos dormir! Otros han bloqueado camionetas del ICE o formado barreras humanas contra los agentes. Maestros en escuelas públicas en Nueva York, Chicago y otras ciudades se han capacitado para impedir el ingreso de agentes de migración. Políticos locales, curas, pastores, imanes y rabinos acompañan a migrantes a sus citas con autoridades migratorias. Enfermeras y personal de apoyo de un hospital se enfrentaron contra agentes que pretendían arrestar a un paciente.

Como en los tribunales y otros lugares donde son blancos de redadas, colonos intentan proteger a sus vecinos, recordando que no tienen que abrir sus puertas a los agentes, y en los casos en que no pueden frenar los arrestos, por lo menos documentan lo sucedido, incluyendo la identificación de los arrestados para avisar a sus familias, pues parte de la práctica oficial consiste en no dar a conocer –a veces durante semanas– el paradero de los detenidos, algo que críticos califican de desapariciones forzadas .

Líderes religiosos de relevancia nacional y local denuncian y condenan las acciones antimigrantes. Con el respaldo pleno del primer Papa estadunidense, el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, calificó públicamente las redadas de moralmente repugnantes . En entrevista con CNN hace un par de semanas, declaró: “Se trata de una deportación masiva e indiscriminada (…) que literalmente desgarra a las familias y tiene la intención de hacerlo”.

El arzobispo católico de Detroit marchó la semana pasada junto con cientos de clérigos a las oficinas de ICE en esa ciudad para exigir trato humano de los inmigrantes. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, condenó el nuevo centro de detención llamado Alcatraz de los caimanes. La United Church of Christ, denominación protestante nacional, condenó las redadas y acciones de ICE y las calificó de actos de terrorismo interno .

De Los Tigres del Norte a Woodie Guthrie

El mundo cultural también se ha sumado tanto para denunciar como para apoyar y expresar solidaridad con las víctimas de la ofensiva antimigrante. El famoso actor, guionista y director Lin-Manuel Miranda anunció que el décimo aniversario de su más famosa obra musical en Broadway, Hamilton, se convertirá en un evento de recaudación de fondos para brindar asistencia a inmigrantes. Bruce Springsteen, Ozomatli, Dave Matthews, Susan Sarandon y Tom Morello, entre muchos más, han condenado las medidas y las políticas antimigrantes de Trump, y en las protestas se escuchan estrofas de Deportee (Plane Wreck at Los Gatos), de Woody Guthrie, o de Somos más americanos, de Los Tigres del Norte, entre otras en la ruta sonora de la resistencia.

En las manifestaciones nacionales –entre ellas tal vez la más grande de la historia de Estados Unidos– contra las políticas del gobierno de Trump, el repudio a sus medidas antimigrantes ha estado en el centro. La semana pasada, en otra ola de más de mil 500 protestas en el país, la condena a las redadas fue notable, sobre todo en lugares como Nueva York, donde la mayoría de los manifestantes eran estadunidenses blancos, muchos de los cuales estaban expresándose por primera vez en solidaridad con las comunidades migrantes, coreando: ¡No al temor, no al odio! ¡ICE, fuera de nuestras calles!