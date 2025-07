Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025, p. 22

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, se dijo sorprendido por los recientes ataques israelíes contra Siria y un templo católico en Gaza, y habló sobre ellos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En ambos casos, llamó rápidamente al primer ministro para rectificar estas situaciones , añadió Leavitt. Respecto a Siria, hemos observado una desescalada , agregó la portavoz y aseguró que el presidente mantiene una buena relación con Netanyahu.

Israel lanzó varios bombardeos hace una semana contra el ejército sirio en Sweida, una ciudad predominantemente drusa en el sur de Siria, y en Damasco, con el fin de presionar al gobierno sirio para que retirara sus tropas de esa región fronteriza y para proteger a los combatientes drusos.

Siria e Israel acordaron un alto el fuego el viernes con la mediación de Estados Unidos.

El 14 de mayo Trump tuvo una reunión en Arabia Saudita con el presidente sirio y ex líder de Al Qaeda Ahmed al-Sharaa, después de anunciar el levantamiento de las sanciones contra Damasco.

Posteriormente elogió al líder, quien en su momento estuvo incluido en una lista de yihadistas buscados por Estados Unidos.

Antes, el embajador estadunidense en Turquía y enviado especial en Siria, Tom Barrack, criticó la reciente intervención militar de Israel en Damasco en nombre de la comunidad drusa. Fue inoportuna y complicó los esfuerzos para estabilizar la región , a lo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respondió que el diplomático desconocía los hechos y que los ataques eran necesarios para detener la violencia.

Barrack hizo estos comentarios a Ap durante una visita a Beirut. También ratificó el apoyo de Trump al gobierno en Siria al afirmar que no hay un plan B para trabajar con las autoridades a fin de unir al país, que se recupera de una guerra civil de casi 14 años y ahora está sacudido por un nuevo brote de violencia, informó The Times of Israel.

En tanto, cientos de civiles beduinos fueron desalojados de Sweida, como parte de la tregua apoyada por Estados Unidos destinada a poner fin al derramamiento de sangre en el sur de Siria, afirmaron medios estatales y testigos.

El grupo inicial incluía a unos 300 beduinos y un segundo grupo de unos 550 civiles será desalojado en las próximas 24 horas si la situación se mantiene en calma, indicó Shoaib Asfour, miembro de las fuerzas de seguridad sirias que supervisan la evacuación.

En la siguiente fase se trasladará a los combatientes beduinos detenidos por las milicias drusas y también se llevarán los cadáveres de los beduinos muertos en los combates, explicó Asfour.

La agencia estatal de noticias siria afirmó que mil 500 beduinos saldrían de la ciudad de Sweida, tras confirmar información de la comunidad drusa sobre un canje de detenidos luego de los enfrentamientos de semana pasada que, unidos a los bombardeos de Israel, han dejado más de mil 100 muertos.