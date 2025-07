Algunas de las películas en las que protagonizó fueron The Devil’s Brigade (1968), Summer School (1987) y My Own Private Idaho (1991). Además, coescribió y protagonizó Sofi en 1968, una adaptación cinematográfica de la obra basada en El diario de un loco, de Nikolai Gogol. En 2002, Troupe y Cook, cariñosamente conocidos como Los Lunts del teatro de LA, fueron honrados conjuntamente con el Premio Ovation de LA por Logros en la Carrera por su extensa labor en el escenario en Los Ángeles. Varios fans en la red social X han rendido homenaje a Troupe, con uno escribiendo: Perdiendo una generación de actores que no están siendo remplazados .

Descanse en paz leyenda, dijo un segundo, mientras un tercero añadía: Dios lo bendiga... Larga vida. Descanse en paz Tom Troupe, quien falleció ayer, pocos días después de celebrar su 97 cumpleaños, anotó otro. Troupe deja atrás a su hijo Christopher y a su nuera, Becky Coulter.