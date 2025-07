Ap

Martes 22 de julio de 2025

Washington. El Festival Internacional de Cine de Toronto establece su programación con Sydney Sweeney, Aziz Ansari y Knives Out 3.

Las películas protagonizadas por Sydney Sweeney, Angelina Jolie y Aziz Ansari se estrenarán en la edición 50 del Festival Internacional de Cine de Toronto, anunciaron ayer los organizadores del festival.TIFF presentó las selecciones para sus galas y programas especiales.

Las películas que tendrán su estreno mundial incluyen Good Fortune, de Ansari, protagonizada por Keanu Reeves como un ángel que intenta enseñarle una lección a un hombre en dificultades (Ansari); Christy, de David Michôd, con Sweeney interpretando a la boxeadora Christy Martin; y Couture, de Alice Winocour, protagonizada por Jolie como una cineasta estadunidense que asiste a la Semana de la Moda de París.

Esas películas se suman a los estrenos mundiales del TIFF ya anunciados, entre ellos Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, de Rian Johnson. Las tres películas Knives Out, de Johnson se han estrenado en Toronto.

También debutará en Toronto Roofman, de Derek Cianfrance, protagonizada por Channing Tatum como un padre en apuros convertido en ladrón; la adaptación de Ibsen de Nia DaCosta Hedda, protagonizada por Tessa Thompson; el drama de la Primera Guerra Mundial The Choral, de Nicholas Hytner, con Ralph Fiennes; el tercer estreno de Steven Soderbergh en 2025, The Christophers; Rental Family, de Hikari, protagonizada por Brendan Fraser como un actor estadunidense en Japón, y The Lost Bus, de Paul Greengrass, con Matthew McConaughey como un conductor de autobús que navega por el incendio forestal de Camp Fire de 2018 en California.