Martes 22 de julio de 2025, p. 8

Wonho, una de las figuras más queridas del K-pop, llegó por primera vez como solista a la Ciudad de México para ofrecer un concierto inolvidable en el auditorio BB. Emociones, energía y conexión única con sus fanáticos se vivieron la noche del domingo en el foro capitalino, donde se reunieron miles de wennes (como se le conoce a su fanclub) que corearon sus piezas como Lose, Come Over Tonight, Don’t Hesitate y With You, entre otras.