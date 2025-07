The Independent

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025, p. 8

El grupo de K-pop 1VERSE está listo para abrir nuevos caminos con el debut de su álbum que presenta a dos migrantes norcoreanos entre sus cinco miembros.

La banda representa una inusual convergencia de orígenes. Están el rapero norcoreano Hyuk y el cantante Seok, además de Nathan de Arkansas, Kenny de Los Ángeles y Aito de Japón.

Aunque no son el primer grupo de K-pop que incluye migrantes norcoreanos (Hak Seong de BE BOYS debutó a principios de este año), la diversidad del grupo agrega una dimensión poco común al creciente atractivo del género.

El grupo debutó el viernes con su álbum sencillo The 1st Verse bajo el sello Singing Beetle, con sede en Seúl. Su canción principal, Shattered, cuenta con letras coescritas por Hyuk y Kenny.

“Con miembros de diferentes países uniéndose como 1VERSE, pensé: ‘podemos hacer esto independientemente de los antecedentes’ en el futuro”, dijo Aito, el miembro más joven del grupo de Chiba, Japón.

Hyuk, que vivió en la provincia norcoreana de Hamgyong del Norte hasta los 12 años, desertó al Sur en 2013. Su viaje al estrellato del K-pop comenzó mientras trabajaba en una fábrica en Corea del Sur, donde un encuentro casual con el director ejecutivo de un sello musical eventualmente lo llevó a tomar lecciones de rap de fin de semana en Seúl.

Fui a la universidad, pero luego las cosas se complicaron. Fue cuando el covid-19 estaba bastante grave y ocurrió un incidente grave, así que no tuve más remedio que trabajar en una fábrica , dijo.

Al principio, escéptico, Hyuk pensó que la invitación a convertirse en estrella del pop podría ser una estafa. Recordó haber pensado: Ahora mismo no tengo nada; aunque me roben, no saldría ni el polvo .

Después de un año de reuniones en las que el ejecutivo musical constantemente le compraba comidas y lo alentaba a entrenar, Hyuk se unió a la agencia a fines de 2021.

El camino de Seok fue igualmente inusual. Ex futbolista que empezó a jugar a los 8 años en Corea del Norte, desertó en 2019. Se negó a proporcionar más detalles, alegando motivos de seguridad.