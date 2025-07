▲ Out of Control Army es la banda más joven del cartel, con poco más de 10 años de trayectoria. En la imagen, los vocalistas de las tres bandas. Foto cortesía de los organizadores

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025, p. 7

El ska mexicano late. Tres de sus exponentes más importantes se unen en un acto que hará historia: De la Calle a la Arena: Trilogía del Kaos, concierto que reunirá a Sekta Core, Royal Club y Out of Control Army, bandas que han dejado una huella imborrable en la escena y que representan diferentes épocas de este género que sigue resistiendo y evolucionando.

Acerca de este concierto, el baterista de Sekta Core, Miguel Rizo, comentó: Las bandas y el movimiento de ska están evolucionando bien. Somos una banda que lleva 31 años tocando y hemos seguido haciendo música durante todo este tiempo, y ya comenzamos a producir nuestro siguiente disco original, que podría salir a principios de noviembre o, si estamos muy apretados, igual hasta el año que sigue. Nosotros empezamos como dice el eslogan del evento: en la calle, y ahora llegamos a la Arena Ciudad de México, aunque seguimos tocando en la calle. A Sekta Core le gusta mucho tocar en lugares donde normalmente no se hacen eventos musicales, tanto en lugares públicos como ahora que nos han contratado mucho para tocar en ferias de diferentes pueblos en el estado de México. Hemos tocado en un montón de lugares y con diferentes públicos desde que éramos un puñado de bandas que andábamos ahí tocando solos. Si había un terreno o un taller mecánico, ahí tocábamos; donde se podía hacer una tocada, ahí la hacíamos, así empezamos muchos de los grupos .

Recordó: Después a las bandas de ska las empezaron a invitar a algunos clubes de la Ciudad de México, porque hacía falta el buen slam y a veces la seguridad no permitía que el baile se desarrollara, por eso hubo muchos problemas en lugares ya establecidos. Nosotros decidimos mejor ir adonde no se rompiera nada. Uno de esos fue El Rayo, en Iztapalapa, donde no había nada qué romper, pero ahí hubo un desmadre cuando vinieron los Dead Kennedys y le robaron los instrumentos al grupo porque no vino su vocalista, Jello Biafra, y el público se encabronó. Ese evento fue uno de los causantes de que se cerrara ese espacio, pero siempre tuvimos los parques y los baldíos para tocar, incluso los conciertos masivos que se hicieron en Ciudad Universitaria y luego de ahí hicimos algunos eventos en el Teatro Metropólitan como banda principal .

Masivos en Texcoco

Miguel Rizo sigue hurgando en su mente: “Pero sí participamos en muchos eventos: los festivales de la revista famosa en los 90 Nuestro Rock, de Ricardo Bravo; hicimos varios eventos con las bandas del catálogo de Sony y luego un par de eventos en el Palacio de los Deportes con Molotov y Plastilina Mosh, y por supuesto varios Vive Latino. Ahora, como los skaters, hemos hecho eventos también masivos en el estado de México, en Texcoco para ser más exactos, donde también ha vuelto otra vez la euforia por los festivales grandes de muchas bandas y muchos muchos días y horas de duración. Por eso, para celebrar a lo grande, en este caso 31 años de Sekta Core, 30 de Royal Club y 10 de Out of Control Army, nos juntamos y decidimos que la Arena CDMX, un lugar muy bueno que ya conocíamos y que cuenta con esas dos formas de ver los conciertos: tanto sentados, donde hay una muy buena visibilidad en las gradas, y la plancha central para los que estén parados moviéndose. Puedes apreciar sin ningún problema o meterte a bailar o al slam. Es la primera vez que estaremos juntos tocando allí. Es un muy buen momento tanto de los grupos como del mismo movimiento del ska mexicano”.