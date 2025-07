De acuerdo con información del mercado de valores, el precio internacional del café cerró 2024 en aproximadamente 260 dólares por 100 libras y ahora cotiza en alrededor de 292 dólares, lo que significa un incremento de 12 por ciento. No obstante, durante algunos días de febrero y abril el precio llegó a un nivel histórico de 402 dólares las 100 libras, lo que representó un incremento de 54 por ciento frente al cierre del año pasado.

Otro factor climático, agregó, es lo que sucedió en Vietnam, un importante productor que el año pasado enfrentó dos tifones. Sumado a eso, en ese país los productores están cambiando de cultivos, principalmente hacia el durián, una fruta tropical que es muy consumida en el mercado asiático. Están dejando el café porque consideran que ya no es un buen negocio, o no lo era, porque ahora los precios han subido mucho .

Aranceles

Más allá del cambio climático, Edelman explicó que el panorama político internacional también juega un papel importante, sobre todo la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 50 por ciento a Brasil, lo que ha ocasionado una locura entre los importadores estadunidenses, quienes buscan llenar sus inventarios antes de que entren en vigor las tarifas.