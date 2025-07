Que a qué jugador de la MLS me gustaría enfrentar, pues sólo a Messi , confiesa como quien revela un secreto, pero sabe que es demasiado obvio.

Ojalá pueda enfrentarlo. Seguro todos quisieran intercambiar la playera con Messi, pero si yo pudiera, obvio me encantaría , remata.

Montiel tampoco oculta lo que representa para un joven de 19 años poder alternar con un monstruo sagrado como Messi. Aún no termina de procesar que apenas hace un mes alineó con el Pachuca para enfrentar al Real Madrid en el Mundial de Clubes y ahora participa en representación de la Liga MX en el Juego de Estrellas de la MLS.

Este semestre he vivido demasiadas cosas. Si hace meses alguien me dijera que iba a compartir la cancha con el jugador a quien más admiro, no me lo creería , dice el joven mediocampista.