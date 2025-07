De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 22 de julio de 2025

La figura de Isaac del Toro se agiganta. Después de lograr el subcampeonato en el Giro de Italia hace algunas semanas, el pedalista mexicano no ha dejado de brillar a bordo de su jaca. Hace una semana, consiguió el título en la Vuelta a Austria y ayer sumó una corona más al imponerse en la segunda edición de la Clàssica Terres de l'Ebre, en España.

El nacido en Ensenada, Baja California, parece ser imparable este año.

Aunque su recorrido no fue sencillo pues tuvo al menos 11 perseguidores, se llevó la victoria tras un ataque a 34 kilómetros de la meta. El prodigio mexicano de 21 años de edad completó el trabajo de sus compañeros, quienes lo cubrieron cuando los atacantes intentaron darle alcance.

La verdad creo que fue un poco arriesgado despegarme desde tan lejos, pero estoy contento con el resultado. Gracias al equipo logré el primer lugar y me siento con cierta frescura y relajado mentalmente , dijo el ciclista.

La estrella del UAE Team Emirates llegó en un gran momento a la competencia luego de arrasar en el Tour de Austria. Los demás pedalistas fueron incapaces de seguirle el paso y tuvieron que luchar por el segundo puesto, que logró Christian Scaroni del XDS Astana.

Ahora estoy atento a todos los detalles de las competencias en las que participo y disfruto más el proceso que en años anteriores. No sé qué venga para mí después, quiero ir carrera con carrera y mantener la tranquilidad que he tenido hasta ahora , añadió Isaac, también ganador esta temporada del Cycling Stars Critérium.

Del Toro invirtió cuatro horas 23 minutos y 58 segundos en los 185.8 kilómetros de recorrido entre el Observatorio de l'Ebre de Roquetes y Tortosa, a un promedio de 42.2 kilómetros por hora. Superó por 46 segundos a Scaroni (segundo lugar) y al británico Lukas Nerurkar (Education EF) (tercero).

Un grupo de 10 hombres, que al comienzo perseguían a Del Toro y en el que inicialmente iba el vencedor de la primera edición de esta carrera, el español Abel Balderstone, pelearon por el segundo lugar.

Los ataques sucedieron antes de afrontar los tres kilómetros de ascensión hasta la ermita de Mig Camí, pero fue en la subida cuando Scaroni logró el objetivo de despegarse de sus compañeros de persecución para hacerse con la segunda plaza.

“El Torito triunfa en la Clàssica Terres de l'Ebre. Es la décima victoria para Isaac, quien tomó el toro por los cuernos en la carrera de un día en España. ¡Qué recorrido! ¡Imparable!”, destacó la cuenta del equipo UAE.

El triunfo de Isaac en España es el número 66 para su equipo en la presente temporada. El pedalista tricolor demostró nuevamente el poder de sus piernas para hacerse con la carrera con un magistral ataque.

Todo el esfuerzo está dando resultado. Estamos dando 120 por ciento para sacar el trabajo en todas las carreras de esta temporada , opinó Del Toro.

El UAE Emirates destacó que el mexicano lleva cinco victorias en las últimas dos semanas. Además, Isaac impuso un récord en la Clàssica Terres de l’Ebre, al conseguir la victoria más larga en solitario dentro de esta carrera.

Me sentí fuerte para intentar llevarme el triunfo una vez que me fui al frente, recibí el apoyo de mis compañeros y pude mantenerla ventaja hasta el final. Esta es una victoria no sólo mía sino de todo el equipo que llevó a cabo una buena estrategia .

Sobre su preparación física y mental para la carrera, Del Toro señaló que se siente en un buen momento.