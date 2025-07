Es la cinta que inaugura lo que se llamó la añoranza porfiriana , cuyos ecos por momentos aún vibran en estos tiempos de transformaciones, que no han dejado de soñar en los vestidos largos y las coronas, los espadines y los kepis de antaño. Tiempos en que era Dios / omnipotente / y el señor don Porfirio Presidente / Tiempos ¡ay..! tan iguales al presente , como cantara en su célebre corrido el poeta Renato Leduc.

Hijo de actores de zarzuela, conoció desde niño el oficio de las tablas. Y tal vez por esa combinación donde el ejercicio histriónico y la música confluyen no sólo fue actor, sino también un compositor reconocido. Una de sus canciones aún suele escucharse en varias regiones del país: Negra consentida ha sobrevivido al alud de los corridos tumbados, el reguetón y otros ritmos.

Telegrafista de ferrocarril en la estación Paredón, se incorporó al grupo de zarzuela de su tío Carlos, y después al de Josué Campillo. Debutó en La banda de las trompetas y tuvo una participación en la cinta Jalisco nunca pierde. Pero fue en México de mis recuerdos donde ganó un lugar entre el público con su personaje de Susanito Peñafiel y Somellera.

En un país donde históricamente la comedia tiene preponderancia, mantenerse en el ánimo del público entre tantos comediantes es todo un reto. ¿Por qué ha permanecido Pardavé?

Para el crítico de cine Antonio Valdés tres fueron sus líneas de acción actoral: la nostalgia porfiriana, la comedia familiar y la de los migrantes. Tres pistas que no han perdido actualidad. También es importante para su permanencia, me parece, su capacidad de adaptación. Hizo teatro de revista, cine, radio, televisión y le entró a la composición musical. Un actor muy completo que, aunque no se centró en un personaje como Cantinflas, con distintos rostros tocó la actualidad a partir del humor.