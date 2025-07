Sin embargo, el investigador aclaró que si bien muy pronto se lanzará la versión 5 del Chat GPT, la IA olímpica dorada “es un modelo de investigación experimental. No planeamos lanzar nada con este nivel de capacidad matemática durante varios meses.

Aún así, esto subraya la rapidez con la que la IA ha avanzado en los últimos años. En 2021, mi asesor de doctorado me pidió que pronosticara el progreso de la IA en matemáticas para julio de 2025. Predije 30 por ciento en el índice de referencia, pensaba que todos los demás eran demasiado optimistas. Sin embargo, ahora tenemos un oro olímpico.

Un ex competidor de la IMO que ha participado en el entrenamiento de los modelos de OpenAI explicó que el problema 6 de este año “fue de combinatoria, área que usualmente necesita más creatividad. En los otros rubros matemáticos hay técnicas para transformar todo a álgebra; por ejemplo, en geometría pasas todo a coordenadas en el plano y se resuelve el problema haciendo álgebra, algo que ya hace la IA. En combinatoria no se puede hacer eso, no hay técnicas tan comunes y puede ser complicado. En este caso había que ‘inventar’ una forma de atacar y trabajar el problema”.

En su cuenta de X, Alexander Wei subió las soluciones del modelo a los cinco problemas de la IMO para quien quiera echarle un vistazo y reconoció la presencia en OpenAI de varios ex olímpicos que ayudan en el entrenamiento de los modelos, son algunas de las mentes jóvenes más brillantes del futuro .

Ernest Ryu, profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fue tajante al señalar: “No creo que los LLM vayan a remplazar a los matemáticos en un futuro próximo. La investigación matemática se centra en resolver problemas que nadie sabe resolver todavía, y esto requiere una creatividad considerable, algo notablemente ausente en las soluciones de OpenAI en mi opinión.

“Mi predicción es que en la próxima década un número creciente de matemáticos mejorará su productividad utilizando los LLM para buscar partes conocidas de un esquema de demostración tentativo. Los matemáticos veteranos podrían lamentarlo, pero los jóvenes simplemente seguirán haciendo un buen trabajo.

“¿Qué pasará después de eso, digamos dentro de 30 años? No tengo ni idea. Espero que los matemáticos (y el trabajo intelectual humano en general) no sean remplazados por la IA, pero nadie sabe qué pasará. Mi carrera como matemático ciertamente no se ve amenazada; de hecho, espero aprovechar la IA para acelerar mi trabajo. Sin embargo, no estoy seguro de si en la generación de mi hijo seguirán llamándose ‘matemáticos’.”