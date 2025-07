Iván Evair Saldaña y Emir Olivares

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió ayer a la alcaldesa de Cuauh-témoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregar las estatuas de los líderes de la revolución cubana, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que ordenó retirar de la Plaza San Carlos, lo cual fue un acto ilegal, de intole-rancia tremenda e hipócrita , y advirtió que si decide subastarlas incurriría en daño patrimonial .

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la remoción de las esculturas no fue aprobada por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, integrado por dependencias como los institutos nacionales de Antropología e Historia, de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

No se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien; tiene que pasar por un comité y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero, es de una intolerancia tremenda; y segundo, también muy hipócrita, porque ya después se vio que ella estuvo también en Cuba de vacaciones; o sea, si hubiera estado tan en contra, no se hubiera ido ahí de vacaciones, ¿no? , declaró.

La subasta de las piezas constituiría daño patrimonial , aseguró, y agregó que ya se solicitó formalmente su entrega: “Lo que se pidió, ya, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y su Secretaría de Cultura es que se entregue el monumento y que se reubique en otro lugar… Lo cierto es que se retiró de una manera ilegal”.

Recordó que cuando fue jefa de Gobierno consultó al comité antes de retirar la efigie de Cristóbal Colón.

–¿El Comité tendría facultades para convocar una consulta? –se le preguntó.

–Tiene facultades, y ahí también está legislada la consulta en la Ciudad de México –contestó.