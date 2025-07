E

l 28 de abril la red eléctrica de España experimentó un apagón total. En resumen, la red cayó por una altísima dependencia de energías intermitentes (70 por ciento al momento del fallo) y la falta de inercia y máquinas síncronas generaron un apagón en cascada. Para una explicación detallada, pueden visitar: http://bit.ly/46DcbMn.

A casi tres meses del apagón, los actores del sector han emitido una serie de reportes queriendo explicar la causa. El gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica (el cual se encuentra lleno de energy experts; sí, esos que aquí en México en energía, debaten, promueven, y defienden el fallido modelo de Peña Nieto), reportó, después de mucho cantinflear, que la falta de máquinas síncronas en el sistema evitó que hubiera un control de voltaje correcto . Es decir, la falla se amplificó porque no tenían suficiente inercia en el sistema. Sin embargo, si uno busca las declaraciones oficiales, la culpa es de todo menos las intermitentes. El gobierno español, consumido en una ideología e intereses económicos de energy experts (vendedores) ha decidido literalmente contradecir su propio informe y culpar a las máquinas síncronas por no haber sido capaces de absorber las variaciones generadas por las intermitentes, como si eso se tratara de que no hicieron su mejor esfuerzo o una buena voluntad y no tuviera nada que ver con leyes físicas sobre el funcionamiento de la red eléctrica y los límites de integración de intermitentes; expertos , al final.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha emitido un reporte propio y llega a la misma conclusión: la falta de inercia en el sistema causó la falla. Han querido culpar a la operación del sistema como la única responsable, pero recordemos que Aelec y sus miembros han sido quienes han promovido, y se han beneficiado fuertemente, de las políticas de vendedores disfrazados de expertos, que llevaron al sistema a esa situación tan lamentable. Curiosamente, el principal promotor y miembro de la Aelec, es la misma empresa que en México se opuso fuertemente a un cambio de modelo energético y quien financiaba y coordinaba un buen grupo de expertos independientes . ¿Coincidencia?