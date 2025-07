El plan fue fustigado por el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, quien dijo que Netanyahu deja que Smotrich y Ben Gvir se hundan en sus delirios extremistas sólo para preservar su coalición. Ehud Olmert, ex premier de Israel, declaró al diario británico The Guardian, que si los palestinos son deportados a la ciudad humanitaria , ésta adquirirá la forma de un campo de concentración como engranaje para la limpieza étnica . Dado que en Israel cualquier comparación con los Lager nazis –campos de exterminio en la Alemania hitleriana– se consideran casi impensables, la crítica de Olmert, a quien no pueden acusar de antisemita, resulta devastadora. Dijo Olmert: “Cuando construyes un campamento donde planean ‘li­mpiar’ más de la mitad de Gaza, la interpretación de la estrategia es que no se trata de salvar a los palestinos. Se trata de deportarlos, expulsarlos y desecharlos”.

Según fuentes del equipo palestino en Doha, la delegación israelí parece haber sido enviada con la misión de exigir la capitulación total de Hamas, como demanda imposible para fingir la posibilidad de un acuerdo para ganar tiempo y culpar a los grupos de la resistencia de su fracaso. Con su locura de la guerra eterna –según denunció el 19 de junio la madre del cautivo Matan Zanguaker, en un mitin en Tel Aviv–, y aferrado a sus objetivos colonialistas, Netanyahu no persigue la paz; quiere una rendición incondicional como camino a la limpieza étnica. Aunque golpeados, los movimientos de liberación nacional palestinos, organizados en pequeñas células y armados con artefactos explosivos improvisados extraídos de decenas de miles de municiones israelíes sin detonar, desarrollan tácticas guerrilleras y libran una verdadera guerra de la pulga contra el sionista, convirtiendo los escombros del enclave asediado en fuente de resistencia.