Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 21 de julio de 2025, p. 13

El gabinete de seguridad federal informó que el cártel de Sinaloa y las organizaciones criminales en la entidad han sido mermadas por la estrategia implementada desde hace 10 meses y que ésta se fortalecerá con las nuevas leyes aprobadas por el Congreso. Reconoció que sus objetivos prioritarios son detener a Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y a Ismael Zambada Sicairos, El Mayito flaco.

Desde Culiacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los resultados de la estrategia iniciada en septiembre de 2024 tras el incremento de la violencia por la llamada narcoguerra entre los Mayos y los Chapitos, facciones del cártel de Sinaloa.

Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos caravanas de camionetas aquí en Culiacán; hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes y hubo meses con cero bloqueos en carreteras. No quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son iguales, no tienen la misma capacidad de fuego .

García Harfuch enfatizó en rueda de prensa que el debilitamiento del cártel comenzó en 2023 con la captura de Ovidio Guzmán por fuerzas mexicanas, al descartar el apoyo de Estados Unidos. Se refirió al acuerdo que el narcotraficante negocia con la justicia estadunidense.