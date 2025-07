Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 21 de julio de 2025, p. 5

Acapulco, Gro., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Acapulco está mejor que antes del paso del huracán Otis, que devastó el puerto el 25 de octubre de 2023.

Lo señaló así al argumentar que tras el paso del meteoro, se han reforzado los hoteles y se ha mejorado la costera Miguel Alemán.

Asimismo, destacó el trabajo que realizan autoridades estatales y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a través del programa Acapulco se Transforma Contigo.

La mandataria federal encabezó ayer al mediodía en este punto turístico del país una asamblea del programa Salud Casa por Casa, acto que se realizó en el hospital general Vicente Guerrero del IMSS.

Señaló que Salud Casa por Casa es el programa preventivo más importante del mundo; su objetivo, explicó, es que la gente no llegue al hospital con padecimientos en estado avanzado.

Podemos poner muchos hospitales, pero si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los nosocomios en el país, lo que queremos es que la gente no llegue al hospital, ese es el objetivo; por supuesto que si se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud , sostuvo.

La jefa del Ejecutivo apuntó que la idea es detectar posibles padecimientos en adultos mayores, en el caso de males relacionados con la diabetes, el colesterol, enfermedades del corazón y prevenir enfermedades del riñón, en este caso, advirtió que se requieren muchas salas de hemodiálisis en todo el país.