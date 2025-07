López Hernández se ubicó junto con los gobernadores, en uno de los extremos del estrado. En la fila de atrás, a pocos asientos de distancia, fue colocado el actual gobernador de Tabasco, Javier May. Por la tarde, comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a López Hernández saludando a otros mandatarios estatales, sin intercambiar palabra alguna con May, evidenciando así las diferencias entre ambos. A mitad de la sesión, el senador se retiró.

Yo lo que tenía que decir, ya lo informé, y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones , sostuvo el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, respecto de las pesquisas judiciales contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública durante su gestión como gobernador de Tabasco.

Hay mucha politiquería en todo esto. Ya deben conocerse las cifras de cómo se cometía el delito. Durante los dos años y ocho meses que fui gobernador, a partir de inicios de 2019, Tabasco era el primer lugar en secuestro , reiteró.

No desaparecí, estaba trabajando

Sobre su ausencia del Senado durante la semana pasada, señaló: no me desaparecí, simple y sencillamente estaba trabajando , y consideró que es momento de cerrar filas en torno a la Presidenta, en torno al gobierno .

Al concluir la sesión, el actual secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, afirmó que el caso no afecta a Morena. No estamos tapando a nadie, aquí no hay impunidad. El que haga algo indebido va a ser enjuiciado , aseguró.

Por su parte, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel, declaró que no es competencia de la dirigencia nacional convocar a López Hernández a dialogar sobre un asunto sin relación directa con el partido.

Durante la reunión del Consejo Nacional, la dirigencia reiteró que “Morena no protege a persona alguna –sea militante o no– que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”.

Todo aquel que se desvíe de esos principios, añadió, debe responder por sus actos, y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad quien, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad .