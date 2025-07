L

a entrada de nuevos socios abre el camino hacia una reconfiguración en las cuotas de poder de la asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Futbol, después de que en tiempos recientes Grupo Pachuca ha socavado el mando otrora de Televisa. El capital extranjero que invirtió en la Liga Mx en los últimos torneos está inclinando, lenta pero firmemente, la balanza hacia el G-8 que lidera Jesús Martínez Patiño; es el caso de Ciudad Juárez y Atlético San Luis… ¿Cuál bando elegirá Marc Spiegel, nuevo dueño de los Gallos Blancos?… En 2021 el Necaxa fue predecible por la relación de la inversionista Eva Longoria con Pepe Bastón, funcionario de la televisora de avenida Chapultepec.

Los supuestos 120 millones de dólares que Spiegel pagó por el cuadro queretano a Grupo Caliente fueron como pasar un platillo humeante y apetitoso ante los hambrientos. Grupo Salinas (Atlas, Mazatlán y Puebla) y Grupo Orlegi (Atlas y Santos) no se resistieron. Los dueños de esos clubes andan en líos judiciales y muy urgidos de liquidez, de inmediato pusieron en el aparador al conjunto rojinegro, pero como traen cola que les pisen y andan a salto de mata, van a expender a través de intermediarios, y en cuestión de horas proclamaron a los cuatro vientos que ya hay interesados… Es alta la expectativa por ver qué magnate dispendioso les va a dar las perlas de la virgen.

Para la televisora del Ajusco ¿sigue el Puebla?… “Conozco a muchos empresarios poblanos, pero a ninguno que quiera tirar su dinero –se lo aseguro– como para comprar” al cuadro de la franja, señala tajante Emilio Maurer, ex directivo del futbol mexicano, ex dueño de los Camoteros, actualmente empresario e involucrado en la política de su entidad, cuya suspicacia y gran conocimiento de los tejemanejes que se dan en la cúpula del balompié nacional, lo lleva a externar dudas respecto a las transacciones recientes que buscan abatir la multipropiedad. Puede ser una simulación. No me consta que sean ventas reales , subraya. Pero mientras no haya ascenso y descenso poco tiene sentido. No va a mejorar nuestro futbol , sentencia.

Irónico, Maurer resalta: “que se divida el poder y que Grupo Pachuca esté haciendo las cosas bien me parece que llega demasiado tarde, han echado a perder todo. Se dejó de ir a torneos importantes que daban crecimiento, como la Copa Libertadores, nada más porque Televisa no tenía los derechos de transmisión… En contraste, ahora van a interrumpir el campeonato por un torneo que a nadie interesa (Leagues Cup), ¡ni a los paisanos radicados en Estados Unidos!, esa gente que era tan entregada e incondicional ha dejado de ir, ya no se hacen allá las entradas de antes, poco a poco llega el desencanto… Van muy bien en eso de chingar al futbol mexicano”.